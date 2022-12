Χάθηκε μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού - Ανανέωσε και ανακοινώθηκε επίσημα (pic)

Παναθηναϊκός - Τζόναθαν Οσόριο: Στην Τορόντο FC και το MLS θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το καλοκαίρι του 2025 ένας από τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού, Τζόναθαν Οσόριο.

Το όνομα Καναδού μεσοεπιθετικού είχε απασχολήσει και το καλοκαίρι και τώρα τους Πράσινους, με τον ίδιο μάλιστα να σκεφτόταν έντονα την προοπτική της Ευρώπης. Εν τέλει όμως επέλεξε τη σταθερότητα και μετά το Μουντιάλ του Κατάρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το Τορόντο, τη φανέλα του οποίου φορά από το 2013.

Δείτε το ποστάρισμα των Καναδών για τις υπογραφές με Οσόριο:

Oh, there's no place like home ????????



NEWS | Toronto FC sign Canadian international Jonathan Osorio to a new contract.#TFCLive | @OsoJ92