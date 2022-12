Νέα αποθέωση Χάμες από την Ισπανία - Απίστευτη ατάκα από Τσάβι (ΦΩΤΟ)

Τσάβι: Στη La Liga για θρύλους του ισπανικού πρωταθλήματος μίλησε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα και αναφέρθηκε στον Χάμες Ροντρίγκες, μιας και θυμήθηκε το 2014 όταν ο Κολομβιανός είχε γίνει παίκτης της Ρεάλ για έξι χρόνια αντί 75 εκατ. ευρώ.

​

Μιλώντας στη La Liga, ο Τσάβι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Κολομβιανό διεθνή, υποστηρίζοντας πως θα ήθελε να είχε αγωνιστεί για την Μπαρτσελόνα κι όχι τη Ρεάλ.

????️| Xavi: “I feel sorry that James Rodriguez played for Real Madrid and not for Barcelona.” @marca #rmalive