Ραγδαίες εξελίξεις για Νόριτς και Γιαννούλη

Δημήτρης Γιαννούλης: Ο Ντιν Σμιθ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Νόριτς μετά την ήττα που υπέστη από τη Λούτον για την 24η αγωνιστική της Championship. Σε αυτό το ματς τα καναρίνια ηττήθηκαν, έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα επί των αντιπάλων τους στο τελευταίο κομμάτι του ματς (τότε διαμορφώθηκε και το τελικό σκορ).

Έτσι η ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη είναι σε αναζήτηση νέου τεχνικού που θα την οδηγήσει στην άμεση επιστροφή στην Premier League. Αυτή τη στιγμή η Νόριτς βρίσκεται στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ήτοι σε τροχιά playoffs ανόδου.

Norwich City have today parted company with head coach Dean Smith.



Craig Shakespeare and Liam Bramley have also left the club.



We would like to thank them for their time here and wish all three well for the future.#NCFC