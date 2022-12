Ενεργοποίησε την... βόμβα η Λίβερπουλ - Ανακοινώθηκε ο παικταράς (ΦΩΤΟ)

Κόντι Γκάκπο: Παίκτης της Λίβερπουλ και επίσημα είναι ο Ολλανδός επιθετικός που ήταν μια από τις αποκαλύψεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον πρώην παίκτη της Αϊντχόφεν να είναι πολύ κοντά στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά τους Κόκκινους να ολοκληρώνουν ένα από τα μεγαλύτερα deal της χρονιάς που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.

Οι Reds κατάφεραν και τα βρήκαν σε όλα με την ολλανδική ομάδα με ένα ποσό της τάξης των 43.000.000 ευρώ και μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ανακοινώθηκε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των αγγλικών ΜΜΕ, με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

"Αισθάνομαι πραγματικά καλά, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να αρχίσω προπονήσεις και να αρχίσω να παίζω για αυτόν τον εκπληκτικό σύλλογο.

Νομίζω πως αυτός είναι ένας σπουδαίος σύλλογος για μένα ώστε να έρθω και να δείξω τι αξίζω και να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει περισσότερες όμορφες στιγμές, που είχαν ήδη τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι καλό για εμένα να αναπτυχθώ εδώ και υπάρχουν αρκετοί καλοί παίκτες από τους οποίους θα μπορέσω να μάθω πράγματα. Ανυπομονώ να παίξω στο Άνφιλντ.

Έχω ακούσει πολλές ιστορίες για αυτό το στάδιο, για την ατμόσφαιρα. Ο στόχος μου είναι να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια ως ομάδα και εγώ προσωπικά να γίνομαι κάθε σεζόν καλύτερος παίκτης.

Είμαι ευγνώμων για το θερμό καλωσόρισμα που είχα και ανυπομονώ να γνωρίσω τον κόσμο στο γήπεδο και στην πόλη", είπε ο Κόντι Γκάκπο που πήρε το νούμερο 18.

We have reached an agreement for the transfer of Cody Gakpo from PSV Eindhoven, subject to a work permit, and the forward will join at the start of the January transfer window ????