Ειδική αναφορά της UEFA σε παίκτη του Ολυμπιακού! Χαμός μέσα στο Μπερναμπέου (ΒΙΝΤΕΟ)

Αναφορά στον Μαρσέλο κάνει η UEFA ανήμερα της Πρωτοχρονιάς! Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου, σε μια από τις γνωστές της αναδρομές στο παρελθόν θυμήθηκε ότι την 1η Γενάρη του 2007, ο άσος του Ολυμπιακού κατέφθασε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

#OTD in 2007: Marcelo arrived at the Bernabéu #UCL pic.twitter.com/CcZFuunN1b