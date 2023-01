Ντεμπούτο για Ροντινέι στη Νίκαια! - Δύο αλλαγές από Μίτσελ - Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ιωνικός - Ολυμπιακός: Ο Ροντινέι κάνει ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό, παίρνοντας θέση στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Ανδρούτσου, ενώ ο Μίτσελ ξεκινά τον Μπακαμπού αντί του Ελ Αραμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Πασχαλάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Ροντινέι δεξιά, Παπασταθόπουλος και Ντόη στο κέντρο της άμυνας, με τον Ρέαμπτσιουκ να καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας. Εμβιλά και Χουάγκ θα βρίσκονται στα χαφ, με τον Φορτούνη να κινείται δεξιά και τον Μπιέλ αριστερά, ενώ ο Χάνες θα πλαισιώνει τον Μπακαμπού.



Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού (4-2-3-1): Πασχαλάκης - Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Ντόη, Ρέαμπτσιουκ – Χουάνγκ, Εμβιλά – Φορτούνης, Χάμες, Μπιέλ - Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ιωνικό