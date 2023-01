Σκάει απίστευτη... βόμβα στην Ευρώπη - Με αυτή την ομάδα έδωσε τα χέρια η Τσέλσι για Ζοάο Φέλιξ

Τσέλσι: Πολύ σημαντική κίνηση για τους Μπλε του Λονδίνου καθώς όπως έγινε γνωστό ήρθαν σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα αποκτήσουν το Ζοάο Φέλιξ, σαν δανεικό έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Πορτογάλος ταν δυσαρεστημένος και δεν ήθελε να παραμείνει στην Ατλέτικο, καθώς οι σχέσεις του με τον Ντιέγκο Σιμεόνε είχαν ψυχρανθεί, με τον ατζέντη του να... ανοίγει την αγορά της Premier League και την Τσέλσι να προλαβαίνει Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάτεντ που είχαν ενδιαφερθεί να τον αποκτήσουν.

