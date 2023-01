Το αποφάσισε ο Γιακουμάκης - Εκεί θέλει να συνεχίσει την καριέρα του - Ενημέρωσε τη Σέλτικ! (ΦΩΤΟ)

Γιώργος Γιακουμάκης: Στην Ιταλία για χάρη της Σαμπντόρια θέλει να συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Γιακουμάκης, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την γειτονική χώρα!

Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Έλληνας επιθετικός ενημέρωσε τη Σέλτικ ότι θέλει να πάρει μεταγραφή στην ομάδα της Γένοβας, απορρίπτοντας, έτσι, την δελεαστική πρόταση της γιαπωνέζικης Ουράβα.

Celtic star Giorgos Giakoumakis 'agrees terms with Sampdoria' as transfer saga takes another twisthttps://t.co/REVikGtPcK