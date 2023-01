Περιζήτητος ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού - Διεθνής σέντερ φορ - Προσφορά 3 εκατομμύρια ευρώ

Ολυμπιακός: Περιζήτητος είναι ο Τσο Γκε - Σουνγκ που ενδιαδέρει τον Ολυμπιακό! Εξάλλου, εκτός από τις Σέλτικ και Μάιντς που ήταν ήδη γνωστό πως έχουν καταθέσει πρόταση για τον παίκτη, με την πρώτη να δίνει 3 εκατ. ευρώ και το 50% από ενδεχόμενη πώληση στο μέλλον, μόνο αν η τιμή φτάνει μέχρι τα 6 εκατ. ευρώ. και την δεύτερη κοντά στα 3 εκατ. ευρώ, πλέον τον θέλει και η Μινεσότα.

Η ομάδα του MLS είναι αυτό που έχει καταθέσει την μεγαλύτερη προσφορά για την απόκτηση του Τσο Γκε-Σουνγκ, αφού οι Αμερικανοί έχουν φτάσει ήδη τα 5 εκατ. ευρώ, αφήνοντας στην Κορεατική ομάδα και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30%.

Οι συζητήσεις του παίκτη με την Γεονμπούκ για την αξιολόγηση των προσφορών βρίσκονται εν εξελίξει.

