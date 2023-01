Έσκασε τώρα! Επίσημη πρόταση για επιθετικό του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ)

Χουάνγκ Ουί-Τζο: Νέα δεδομένα στον Ολυμπιακό καθώς όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος ειδικεύεται στις μεταγραφές, η Μινεσότα, ομάδα που αγωνίζεται στο MLS, κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Νότιγχαμ για τον δανεισμό του Κορεάτη φορ.

Μια τέτοια εξέλιξη σημαίνει ότι ο Χουάνγκ Ουί-Τζο θα αποχαιρετήσει άμεσα τον Ολυμπιακό και θα ετοιμάσει τις... βαλίτσες του για τις ΗΠΑ, ενώ ο έγκυρος δημοσιογράφος γράφει στην ανάρτησή του ότι για τον παίκτη ενδιαφέρονται LAFC, Πόρτλαντ, Σικάγο, Βανκούβερ, από το MLS, αλλά και η Σεούλ και η Βίσελ Κόμπε.

MLS side Minnesota have made an official proposal for Hwang Ui Jo to Nottingham Forest as loan deal with Olympiacos will be terminated ???????????? #NFFC



LAFC, Portland, Chicago, Vancouver are also concretely interested alongside FC Seoul and Vissel Kobe. pic.twitter.com/MG87DO7JXS