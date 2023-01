Νέο ρεπορτάζ για το μέλλον του Χάμες - "Μπορεί να υπογράψει προσύμφωνο..."

29 views

Ποιο το νέο σενάριο για τον Κολομβιανό σούπερ σταρ του Ολυμπιακού και τι αναφέρουν στη Βραζιλία για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ολυμπιακός: Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια από το εξωτερικό για τον Χάμες Ροντρίγκες.

Ο δημοσιογράφος, Χόρχε Νίκολα, κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Βάσκο Ντα Γκάμα, τονίζοντας ότι είναι απίθανο να μετακινηθεί ο Κολομβιανός σούπερ σταρ στην ομάδα της Βραζιλίας.



«Είναι πρακτικά αδύνατον να τον αποκτήσει αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Ο Κολομβιανός έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι τα μέσα της χρονιάς (σ.σ. μέχρι το τέλος της σεζόν) και απολαμβάνει την κατάσταση. Μπορεί να υπογράψει προσύμφωνο. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα για αυτόματη επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στο ματς με τον Άρη έβγαλε ασίστ, ενώ ήδη έχει 3 γκολ και 4 ασίστ σε 15 ματς», ανέφερε ο Βραζιλιάνος ρεπόρτερ για τον άσο του Ολυμπιακού.

