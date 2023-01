Τα άλλαξε... όλα ο Μίτσελ - Κράτησε μόνο δύο στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού - Εννέα αλλαγές!

Ολυμπιακός - Άρης: Ο Μίτσελ προχώρησε σε εννέα αλλαγές στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, κρατώντας μόνο τους Ντόι και Χουάνγκ Ιν-Μπομ στην ενδεκάδα, συγκριτικά με το πρόσφατο ματς για το Πρωτάθλημα κόντρα στον Άρη.

Σε σύστημα 4-3-3, ο Τζολάκης θα είναι στην εστία, οι Ρέτσος και Ντόι συνθέτουν το δίδυμο των στόπερ, ο Βρουσάι ξεκινά στα αριστερά της άμυνας και ο Ανδρούτσος στα δεξιά. Χουάνγκ, Σαμασέκου και Κασάμι αποτελούν την τριάδα του κέντρου, ενώ οι Γκάρι Ροντρίγκες και Μασούρας θα είναι στα άκρα της επίθεσης, με τον Ελ Αραμπί στην κορυφή.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ανδρούτσος, Ρέτσος, Ντόι, Βρουσάι, Χουάνγκ, Σαμασέκου, Κασάμι, Μασούρας, Γκάρι Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί.

