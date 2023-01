Τινάζει την... μπάνκα ο Μαρινάκης στη Φόρεστ - Έτοιμος για δύο ακόμα ηχηρές μεταγραφές (ΦΩΤΟ)

Νότιγχαμ Φόρεστ: Έτοιμοι για ακόμα ένα... διπλό χτύπημα φαίνεται ότι είναι η αγγλική ομάδα, μόλις λίγα 24ωρα πριν την λήξη της μεταγραφικής περιόδου, μιας και είναι σε προχωρημένες επαφές τόσο με τον στόπερ της Ατλέτικο Μαδρίτης Φελίπε, όσο και με τον μέσο Τζόντζο Σέλβι.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι κοντά σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Φελίπε, μιας και ο παίκτης δεν υπολογίζεται στους Ροχιμπλάνκος, ενώ όσον φορά τον Τζόντζο Σέλβι όπως αποκάλυψε η Telegraph η αγγλική ομάδα είναι ένα βήμα πριν τον αποκτήσει αφού μετά από 7 χρόνια στη Νιούκαστλ δεν είναι στα πλάνα του Έντι Χάου.

EXCL: Nottingham Forest are now in advanced talks to sign Felipe as new centre back, discussions ongoing with Atlético Madrid. ???????????? #NFFC



❗️In case Felipe leaves, Atlético could try to anticipate Caglar Soyuncu deal with Leicester — it’s already agreed on a free for June. pic.twitter.com/Y9K4rxO0Vi