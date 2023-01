Η εκκαθάριση συνεχίζεται - Τελειώνει κι άλλος παίκτης από Ολυμπιακό - Κορυφαίος ξένος!

Ολυμπιακός: Ο Τόμας Βατσλίκ είναι ο επόμενος που θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, για λογαριασμό της Χάντερσφιλντ.

Όπως αναφέρουν τα τελευταία αγγλικά ρεπορτάζ, ο Τσέχος γκολκίπερ έχει συμφωνήσει σε όλα για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Championship.

#HTAFC have completed the signing of Olympiacos goalkeeeper Tomas Vaclik#DeadlineDay @talksport