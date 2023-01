Δεν είναι μόνο ο Ρέαμπτσιουκ - Νέο "όχι" του Ολυμπιακού σε πρόταση για ξένο άσο!

Αρνητικά φέρεται να απάντησε ο Ολυμπιακός στη Χέρτα Βερολίνου σε πρόταση για τον Παπέ Αμπού Σισέ.

Αυτό υποστηρίζει η "Bild", που αναφέρει ότι η γερμανική ομάδα χτύπησε την πόρτα των Πειραιωτών για τον Σενεγαλέζο αμυντικό, όμως δεν κατάφερε να τον κάνει δικό της.

Hertha have also failed in attempts to sign Wolfsburg's Josuha Guilavogui and Olympiacos centre-back Papé Cissé. As no defender came in, a proposed €2.5m move of Marton Dardai to Augsburg also fell through, according to @BILD_HerthaBSC. https://t.co/ZfKyA5I6yg