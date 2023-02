Το αποφάσισε ο Μίτσελ - Αυτή είναι η 11άδα Ολυμπιακού με ΠΑΟΚ - Τι επέλεξε για τα άκρα της επίθεσης

Ολυμπιακός: Γνωστή έγινε η ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, με τον Μίτσελ τελικά να επιλέγει για αριστερά τον Γιώργο Μασούρα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Μπακαμπού.

Πιο συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πασχαλάκης, με τους Ντόη και Παπασταθόπουλο μπροστά του και τους Ρέαμπτσουκ - Ροντινέι στα αμυντικά άκρα, τους Εμβιλά, Χουάνγκ στην μεσαία γραμμή, με τους Μπιέλ, Μασούρα και Χάμες πίσω από τον Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα που θα έχει ο Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Παπασταθόπουλος, Ντόη, Ροντινέι, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ, Μασούρας, Μπιέλ, Χάμες, Μπακαμπού.

