Συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο ο Άκπομ - Ακόμα δύο γκολ στην Αγγλία κόντρα στην ΚΠΡ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τσούμπα Άκπομ: Εντυπωσιακός ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι τη φετινή σεζόν ο πρώην φορ του ΠΑΟΚ μιας και πέτυχε άλλα δύο γκολ, φτάνοντας στα 19 στην Championship, οδηγώντας τη Μίντλεσμπρο στη νίκη κόντρα στην ΚΠΡ με σκορ 4-1 για την 33η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Δείτε τα γκολ του Τσούμπα Άκπομ



Riley McGree showing the art of deception - Minimal clues to what he’s about to do. Incredible vision & weight of pass. The only person who’s alive to the situation is the goal scorer, Chuba Akpom who deserves lots of credit for his movement



