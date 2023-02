Μεγάλο κέρδος από τον… Τιτανικό Μαρσέλο - Νο2 στον κόσμο ο Βρσάλικο - "Έφαγε" Κουέβας ο Λάζαρος!

34 views

Πώς έλυσε το συμβόλαιό του ο Βραζιλιάνος και η λίστα των free agents! Ο Ευάγγελος Μίχος γράφει για την μεταγραφή του πρώην σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης που θα μείνει στην ιστορία, αλλά και για τον παίκτη που... πρόλαβε ο Χριστοδουλόπουλος στους Κίτρινους της Θεσσαλονίκης.

Κυριακάτικος "Ευαγγελιστής" με την σούμα από τις μεταγραφές του Φεβρουαρίου στην Super league με ονόματα αλλά κα νούμερα. Για τα συν και τα πλην της υπόθεσης Μαρσέλο αλλά και για το διεθνές "top 5" των free agents με δυο πρώην "ερυθρόλευκους" μέσα. Με τον λάτιν παικταρά που "έφαγε" ο Λάζαρος στον Άρη αλλά και ποιος εξτρεμ που έπαιξε για Ολυμπιακό/ΠΑΟ του "έφαγε" την θέση στην ομάδα του Γιώργου Δώνη...

FREE AGENTS: την Παρασκευή έκλεισε στην Ελλάδα και το μεταγραφικό παράθυρο για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές χωρίς καμία προσθήκη της τελευταίας στιγμής στην Big 5. H Λαμία εκτός απο νέο προπονητή έκλεισε την τελευταία εβδομάδα 3 ελεύθερους ( τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον Μολδαβό κίπερ Κοσέλεφ και τον Κολομβιανό φορ Τζέϊσον Μεντίνα), ο Άρης τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο Ατρόμητος για αναπληρωματικό γκολκίπερ τον Μπρανέσκου και ο ΠΑΣ τον Ρουμάνο αριστερό μπακ Ράντου, ο Αστέρας Τρίπολης τον 20χρονο Ουκρανό επιθετικό Ιβάν Ντεμιντένκο και ο Παναιτωλικός τον Βενεζουελάνο πορτιέρε Τζόελ Γκρατερόλ. Όλοι και όλοι μόλις αυτοί οι οκτώ (8) αποτέλεσαν τον "τζίρο" των Σουπερλιγκάτων ομάδων απο την συγκεκριμένη "δεξαμενή" παικτών, τον μήνα Φεβρουάριο. Μιλάμε για πολύ περιορισμένη/φτωχή κίνηση παρότι ακολουθούν τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ...

ΜΑΡΣΕΛΟ: έστω και με... καθυστέρηση 1,5 μήνα έλυσε το συμβόλαιό του κι αποχώρησε απο τον Ολυμπιακό. Αγωνιστικά πρόσφερε το ελάχιστο, λιγότερο ίσως κι απο αυτό που θα περίμενε και ο πιο απαισιόδοξος "ερυθρόλευκος" οπαδός όταν ο Βραζιλιάνος παρουσιαζόταν εκείνη την μαγική βραδιά υποδοχής του /φιέστας στο "Καραϊσκάκης". Για το διεθνές brand name του κλαμπ ήταν μεγάλη επιτυχία που έπεισε και έφερε τον Μαρσέλο στην Ελλάδα. Και οικονομικά, παρά τις σούπερ αποδοχές του, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να μπήκε μέσα απο την εμπορική εκμετάλλευση αυτής της συνεργασίας. Στο χορτάρι όμως, η μεταγραφή του Μαρσέλο αποδείχθηκε σκέτος... "Τιτανικός"!!! Δεν τον βοήθησε ασφαλώς πως ήρθε σε έναν Ολυμπιακό που προσπαθούσε να γίνει γκρουπ, που άλλαζε συνέχεια ενδεκάδες και δεν είχε ξεκάθαρο και οργανωμένο αγωνιστικό πλάνο. Και ο Βραζιλιάνος όμως, δεν έβγαλε τον απαιτούμενο εγωϊσμό και αποδείχθηκε ... πρώην ποδοσφαιριστής (τελείως όμως)! Περνούσαν οι μήνες και ασχολιόντουσαν κυρίως με το αν αδυνάτισε και πόσο ή γιατί δεν αδυνατίζει. Με το λίπος του αν ήταν over ή under 15%, ; Αν μπορεί να παίξει αριστερό μπακ ή είναι καλύτερα να παίζει πιο μπροστά; Αν μπορεί να αντέξει να τρέξει πάνω απο 12 λεπτά; Αν θα μπεί στην αποστολή κι αν όχι γιατί δεν μπαίνει; Τι ανεβάζει στα social κλπ,κλπ. Τουλάχιστον το διαζύγιο ήταν βελούδινο, η μια πλευρά σεβάστηκε την άλλη και το αγωνιστικό "τσαλάκωμα" του Μαρσέλο (έχει σταματήσει να είναι αθλητής) κάποια στιγμή θα ξεχαστεί και θα μείνει σαν ιστορικό γεγονός: πως αυτός ο παικταράς φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακού. Πάμε παρακάτω...

ΒΡΣΑΛΙΚΟ: αυτός έφυγε νωρίς , από τον Δεκέμβριο έλυσε το συμβόλαιό του, αλλά συνεχίζει να είναι χωρίς ομάδα. Κι ας γράφανε για Ιταλία, πως θα συνέχιζε την καριέρα του. Ένα ακόμη πολύ μεγάλό ποδοσφαιρικό όνομα, ένα εξίσου "χρυσό" συμβόλαιο - μετά από αυτό του Μαρσέλο - και ο δεύτερος βετεράνος που δεν βγήκε στο φετινό Ολυμπιακό. Ο Κροάτης βέβαια είχε μεγάλα θέματα με τα πόδια του και εκεί ήταν το πρόβλημα. Τώρα είναι το Νο 2 στην σημερινή λίστα με τους πιο ακριβούς free agents ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Πρώτος ο Ίσκο των 9.000.000 ευρώ χρηματιστηριακή αξία, ακολουθούν ο Κροάτης δεξιός μπακ και ο Κολομβιανός στόπερ Σεγκούρα με 4.000.000 , Βραζιλιάνος αμυντικός Σόουζα με 3.500.000 και την 5άδα κλείνει ο έτερος πρώην "ερυθρόλευκος", Μαρσέλο, με χρηματιστηριακή αξία 2,5 εκατομμύρια ευρώ....

ΚΟΥΕΒΑΣ: εδώ και δυο εβδομάδες έχει μείνει ελεύθερος από την Αλ Φατέχ, την ομάδα του κόουτς Δώνη. Ο 31χρονος Περουβιανός εξτρέμ (των 96 διεθνών συμμετοχών και των 17 γκολ) έχασε την θέση του στο ρόστερ από την στιγμή που ο Γιώργος Δώνης πήρε στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας τον Ισπανό Τέγιο των 3.000.000 ευρώ (πρώην Λος Αντζελες Γκάλαξι, Μπέτις, Μπαρτσελόνα, Φιορεντίνα). Ο Κρίστιαν Τέγιο που τον Δεκέμβριο είχε παίξει στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού (ξανά), του Παναθηναϊκού αλλά και του ... Άρη!! Να επανέλθω στον Κριστιάν Κουέβας με την πληροφορία που κυκλοφορεί στην ελληνική πιάτσα agents σύμφωνα με την οποία απασχόλησε τον Άρη, έγιναν συζητήσεις (παράλληλα με την υπόθεση Χαλίλοβιτς αλλά και μετά το "ναυάγιο" της) αλλά τελικά και τον Περουβιανό τον ... έφαγε ο Λάζαρος!

