Αλλαγές από Μίτσελ στη Λαμία - Ξεκινάει Ραμόν και Κανός - Αυτοί στις θέσεις Εμβιλά, Χάμες! (Vid)

Με βασικούς τους Ραμόν, Μπα, Κανός και Σαμασέκου ξεκινάει τον Ολυμπιακό ο Μίτσελ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λαμία, που ξεκινάει σε λίγη ώρα (16:00).

Στο τέρμα θα είναι ο Πασχαλάκης, στόπερ δίπλα στον Μπα ο Σωκράτης, δεξιά ο Ρόντινεϊ και αριστέρα ο Ραμόν στη θέση του Ρέαμπτσιουκ.

Την θέση του Εμβιλά στα χαφ θα πάρει ο Σαμασέκου, στο πλάι του Χουάνγκ Ιν-Μπέομ, δεκάρι ως αντί-Χάμες θα είναι ο Φορτούνης, στα δύο άκρα της επίθεσης οι Κανός και Γκάρι Ροντρίγκες (έμεινε εκτός ο Μπιέλ) και στην κορυφή θα είναι ο Μπακαμπού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μεγάλο κέρδος από τον… Τιτανικό Μαρσέλο - Νο2 στον κόσμο ο Βρσάλικο - "Έφαγε" Κουέβας ο Λάζαρος!

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #slgr #LAMOLY #Stoiximan pic.twitter.com/Bx0ci0KA9u