Χαμός με τις φήμες για την επόμενη ομάδα του Μαρσέλο - Βγήκε διάψευση από Ρομάνο! (ΦΩΤΟ)

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ψάχνει ο Μαρσέλο, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, και διάφορα δημοσιεύματα τον ήθελαν να βρίσκεται σε επαφές με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

​

Παρόλα αυτά, ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σε ρεπορτάζ του για τον Μαρσέλο αναφέρει ότι δεν υπάρχουν επαφές του πρώην -πλέον- μπακ των Ερυθρόλευκων με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τον Ρομάνο, ο Μαρσέλο ακόμη δεν έχει βρει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για το μέλλον του.

There are no talks ongoing between Al Nassr and Marcelo at this stage — his future remains open ???????? #transfers



The Brazilian left back is now exploring options after contract terminated with Olympiacos, he’s available on a free transfer — nothing has been decided yet. pic.twitter.com/Qnf2SoL6XC