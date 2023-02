Εξελίξεις σε κορυφαία ομάδα - "Σκάει" πώληση του συλλόγου; - Ανατροπή!

Ανατροπή σημειώθηκε στο φλέγον ζήτημα για την πώληση της Λίβερπουλ.

Όπως έγινε γνωστό, η FSG άλλαξε την αρχική της απόφαση και δεν προτίθεται να παραχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της!

Η Fenway Sports Group είχε ανακοινώσει τον περασμένο Νοέμβρη αφού οι μετοχές που έχουν στην κατοχή τους βρίσκονται προς πώληση και ανέμενε τις προσφορές των υποψήφιων επενδυτών για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, υπήρξαν και πέντε ενδιαφερόμενοι, χωρίς βέβαια να προχωρήσει κάτι παραπάνω πέρα από φημολογία και ορισμένες αρχικές συζητήσεις.

Τελικά, τα δεδομένα στην υπόθεση ανατράπηκαν και η Λίβερπουλ παραμένει στα χέρια των Αμερικανών ιδιοκτητών της.

