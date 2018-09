«Δολοφονική» κουτουλιά στον τερματοφύλακα της Μπόκα - Του έσπασε το σαγόνι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στον αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς με την Κρουζέιρο για το Κόπα Λιμπερταδόρες.

Μετά από μια έξοδο ο κίπερ της πρώτης, Εστεμπάν Αντράντα, χτύπησε άγαρμπα στο σαγόνι με τον παίκτη της Κρουζέιρο, Ντεντέ, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το παιχνίδι με σπασμένο σαγόνι!

Μάλιστα, ο τελευταίος είδε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, μετά από χρήση VAR.

Δείτε τη φάση:

The Copa Libertadores 'Ah sweet Jesus, that had to hurt' moment of the night, starring Dedé, Esteban Andrada and with the bonus track of a rather contentious VAR-assisted sending off pic.twitter.com/KQgX2jXTiZ