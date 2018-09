Απέκλεισε τη Γιουνάιτεντ και πανηγύρισε έξαλλα ο Φρανκ Λάμπαρντ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Φρανκ Λάμπαρντ είδε την ομάδα του (Ντέρμπι Κάουντι) να κάνει την έκπληξη και να αποκλείει στα πέναλτι την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λιγκ Καπ Αγγλίας και μετά το τέλος της αναμέτρησης μαζεύτηκε με τους παίκτες και πανηγύρισε έξαλλα μπροστά από τους οπαδούς της ομάδας του!

Δείτε το φοβερό βίντεο:

Lampard getting all the lads to do the bounce is by far my favourite thing tonight... #dcfc #dcfcfans pic.twitter.com/SgHavqZMm5