Θα... σπάσει τα ταμεία - Σκέτη απόλαυση το trailer της ταινίας για τον Μαραντόνα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ντιέγκο Μαραντόνα: Για άλλους θεός, για άλλους απατεώνας, ο Αργεντινός σταρ αποτελεί μια προσωπικότητα που σίγουρα δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Η νέα ταινία με θέμα τη ζωή του Ντιέγκο Μαραντόνα, θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 14 Ιουνίου και αν κρίνουμε από το trailer που κυκλοφόρησε, αναμένεται να καθηλώσει τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους του πλανήτη.

Δείτε το:

From the Academy Award-winning director of SENNA and AMY comes DIEGO MARADONA - the ultimate story of talent, glory, corruption and redemption. In cinemas June 14 #DiegoMaradonaMovie pic.twitter.com/V2SBqoV5wE