Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για την κορυφαία 11άδα του 2019 - Εσείς ποιους διαλέγετε; (ΦΩΤΟ)

Τους ποδοσφαιριστές από τους οποίους θα προκύψει η κορυφαία ενδεκάδα για το 2019, ανακοίνωσε σήμερα η UEFA.

Οι υποψήφιοι είναι 50 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει ως τις 9 Ιανουαρίου, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως σε αυτή τη λίστα δεν βρίσκονται τα ονόματα των Σουάρες, Νεϊμάρ και Μπενζεμά.

#TeamOfTheYear is back!



stars compete for YOUR vote

Who should make the best team of 2019?



VOTE NOW!