Ιστορικό "κλικ": Μέσι όπως λέμε... Μαραντόνα - Τον σήκωσαν στα χέρια - Απίστευτη φωτογραφία!

Σκηνές που γύρισαν τις μνήμες πολλών στο μακρινό 1986, τότε, που στο Εstadio Azteca, ο Ντιέγκο Μαραντόνα γινόταν... θεός! Τότε που εκατοντάδες οπαδοί της Αργεντινής μπήκαν στο γήπεδο για να σηκώσουν στα χέρια τον κορυφαίο και να τον ευχαριστήσουν για την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ.

Ανάλογες σκηνές επαναλήφθηκαν στο Lusail, εκεί όπου οι οπαδοί της Αλμπισελέστε σήκωσαν στον αέρα του Κατάρ τον Λιονέλ Μέσι.

They're literally parading him around the ground ???????????? pic.twitter.com/l3YOxBZ2D7