Ρεπορτάζ ανατρέπει τα δεδομένα - "Παγώνουν" οι συζητήσεις με τον πρώτο στόχο της ΑΕΚ

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Μάνουελ Βετ, κάνει λόγο για "ναυάγιο" στις συζητήσεις της ΑΕΚ για τον Μπέντζι Κικάνοβιτς.

Όπως αναφέρει, υπάρχει κρούση από ακόμα μία ομάδα για τον ποδοσφαιριστή, γεγονός που έκανε την Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς να ανεβάσει τις οικονομικές της απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τον Βετ, η ομάδα των ΗΠΑ ζητά πλέον περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν είναι διατεθειμένη να προσφέρει η Ένωση.

Θυμίζουμε ότι λίγες ημέρες πριν ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Φάβιαν Ρένκελ, υποστήριξε ότι τόσο η ΑΕΚ όσο και η Σαν Χοσέ, είχαν καταλήξει σε συμφωνία ύψους 1,9 εκατ. ευρώ για τον Κικάνοβιτς με την «Ένωση» να διαψεύδει το εν λόγω δημοσίευμα.

