"Βαρβάτο" φορ στη λίστα της ΑΕΚ - Μεταγραφικό σενάριο για παικταρά - 9 γκολ φέτος! (ΒΙΝΤΕΟ)

ΑΕΚ: Τον Μίκαελ Φρέι της Άντβερπ φέρεται να "καλοβλέπει" η Ένωση, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα από το Βέλγιο.

Πρόκειται για τον 28χρονο Ελβετό στράικερ, ο οποίος αγωνίζεται στην βελγική ομάδα από το καλοκαίρι του 2021 και παρότι το συμβόλαιό του εκπνέει τον Ιούνιο του 2024, ψάχνεται να φύγει από τώρα με μεταγραφή, έχοντας ζητήσει από την διοίκηση της Άντβερπ να αποχωρήσει.

Όπως αναφέρουν τα βελγικά δημοσιεύματα, για τον Φρέι ενδιαφέρεται ήδη η Σάλκε, που έκανε και την κίνησή της, ενώ στην λίστα των υποψήφιων "μνηστήρων" βρίσκεται τόσο η Βενέτσια, όσο και η ΑΕΚ.

UPDATE : Michael Frey is too expensive for Belgian clubs. Schalke 04 already started some talks for the striker of Antwerp. Also AEK Athens & Venezia are interested. #JPL #Sorare https://t.co/zGvsX2Ca6S