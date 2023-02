Φρίκη σε ματς γυναικών: Παίκτριες ξυλοκόπησαν διαιτητή για ένα πέναλτι (ΒΙΝΤΕΟ)

Αδιανόητες σκηνές εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΤΠ Μαζέμπε με την Μπικίρα στο "Κιμπάσα Μαλίμπα" του Λουμπουμπάσι στο Κονγκό, για το πρωτάθλημα γυναικών.

Οι γηπεδούχες προηγούνταν στο σκορ με 5-1, ωστόσο σε μία φάση όπου ζήτησαν πέναλτι και ο διαιτητής δεν το καταλόγισε, τον κυνήγησαν στο μισό γήπεδο και όταν τον εγκλώβισαν πριν πάει στη φυσούνα, άρχισαν να τον ξυλοκοπούν.

Στο επεισόδιο συμμετείχαν τόσο παίκτριες των γηπεδούχων, όσο και μέλη του προπονητικού επιτελείου τους.

