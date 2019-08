Ανατριχίλα! O εντυπωσιακός πρώτος γύρος του Vettel στο Χόκενχαϊμ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα πρόβλημα στην τροφοδοσία αέρα στο τούρμπο της υβριδικής μηχανής της Ferrari, έθεσε τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 εκτός κατατακτήριων από το Q1!

Έτσι ο οδηγός της ιταλικής ομάδας εκκίνησε εικοστός και τελευταίος τον ενδέκατο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Όπως θα δείτε όμως παρακάτω, η αναρρίχησή του ήταν άμεση και ταχεία!

Ο Vettel κατάφερε να κερδίσει έξι θέσεις με τη συμπλήρωση του πρώτου γύρου, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες στην πίστα του Χόκενχαϊκμρινγκ. Είναι χαρακτηριστικό πως ειδικά στις πρώτες στροφές, η ορατότητα είναι άκρως περιορισμένη.

Ο Γερμανός προσπέρασε τις Williams των George Russell και Robert Kubica, τη McLaren του Lando Norris, τη Racing Point του Lance Stroll αλλά και τις Toro Rosso των Alex Albon και Daniil Kvyat! Δείτε το πως, πατώντας play!

Η πορεία του Vettel ήταν ανάλογη και στους 63 γύρους που ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να τερματίσει τον αγώνα δεύτερος!

The perfect first lap?



Sebastian Vettel started as he meant to go on in Hockenheim #GermanGP #F1 pic.twitter.com/J6870pmn09