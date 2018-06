Έβαλε 18 σερί τρίποντα και ξενέρωσε όταν αστόχησε στο 19ο ο Κάρι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Στέφεν Κάρι σουτάρει τρίποντα συνεχώς, ακόμα και στις προπονήσεις και ξενερώνει αφάνταστα όταν χάνει ακόμα και ένα!

Σε μια πρόσφατη προπόνηση ευστόχησε σε 18 συνεχόμενα και όταν αστόχησε στο 19ο... ξενέρωσε!

Δείτε το βίντεο του άσου των Ουόριορς:

Steph didn't want his streak to end pic.twitter.com/bOxmA8fACp