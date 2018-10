Μπέρδεψε τους... Γιάννηδες του Ολυμπιακού η Ευρωλίγκα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Απροετοίμαστοι πιάστηκαν ο σχολιαστής της Ευρωλίγκας και ο σκηνοθέτης του Χίμκι - Ολυμπιακός, καθώς επί ένα σχεδόν λεπτό μπέρδευαν τον Γιάνις Τίμα με τον Γιάνις Στρέλνιεκς!

Ο σχολιαστής του αγώνα μπέρδεψε τον Λετονό γκαρντ με τον συμπατριώτη του Γιάνις Τίμα, ενώ και ο σκηνοθέτης έδειξε να μην... ακολουθεί την φάση.

Μάλιστα, ο σχολιαστής δεν θυμόταν ούτε το παρελθόν του Στρέλνιεκς για τον οποίο ανέφερε ότι πέρσι αγωνιζόταν στην Μπάμπεργκ, ξεχνώντας ότι βρίσκεται δεύτερο χρόνο στον Ολυμπιακό...

My head hurts. Too hard to have two Janis's in the same team. Sound on. pic.twitter.com/HqBXElOrCt