Νέα διάκριση για Γιάννη - Στην κορυφή του Shaqtin’ a Fool!

Η πάσα του Γιάννη Αντετοκούνμπο που βρήκε στο πρόσωπο τον Τζέιμς Χάρντεν ήταν αρκετή για να του χαρίσει την πρώτη θέση στο τελευταίο Shaqtin' a Fool και μάλιστα με... περίπατο! Συγκεκριμένα, την πάσα του Γιάννη ψήφισε ως πιο αστεία φάση της εβδομάδας το 56% των ψηφοφόρων, με τον Κλέι Τόμπσον να ακολουθεί με 32%, τον Κέλι Ούμπρε με 7% και τον Ντάρεν Κόλισον με 6%. Δείτε το απολαυστικό VIDEO με εκφωνητή τον Σακίλ Ο'Νιλ, καθώς και ακούστε τα γέλια των υπολοίπων (Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Κένι Σμιθ) όταν είδαν την φάση:

This week's #Shaqtin features a fantastic flop, a fastball to the face and more!



