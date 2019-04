Απίστευτη εξέλιξη με Ματσιούλις - Τρομερή ατυχία για τον άσο της ΑΕΚ! (ΦΩΤΟ)

ΑΕΚ - Γιόνας Ματσιούλις: Ο Λιθουανός φόργουορντ υπέστη ζημιά στους συνδέσμους του αγκώνα, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν εξαιτίας του τραυματισμού του.

Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως είναι ακόμα χειρότερα για τον παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος πιθανότατα θα απουσιάσει και από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας τον Σεπτέμβριο!

Όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Ματσιούλις θα υποβληθεί σε επέμβαση, θα μείνει εκτός έδρας δράσης για πέντε μήνες και δύσκολα θα προλάβει το μεγάλο ραντεβού με την εθνική του ομάδα.

"Ο τραυματισμός του Γιόνας Ματσιούλις είναι χειότερος από ό,τι αναμενόταν, όπως μου λένε. Ο φόργουορντ της ΑΕΚ γύρισε στη Λιθουανία για περαιτέρω εξετάσεις. Φαίνεται πως η αποκατάσταση για τον σπασμένο του αγκώνα θα διαρκέσει πέντε μήνες. Ο Ματσιούλις πιθανότατα θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο", αναφέρει το σχετικό tweet.

Jonas Maciulis injury worse than expected, I was told. AEK forward came back to Lithuania for further medical check. It turned out his broken ankle rehab will take up to 5 months. Maciulis probably will miss FIBA World Cup...