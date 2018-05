Επικό τρολάρισμα σε Σαλάχ - Τον... γιούχαραν λόγω της κόρης του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα τρομερό σκηνικό έλαβε χώρα στο "Άνφιλντ" την ώρα της βράβευσης του Μοχάμεντ Σαλάχ ως πρώτου σκόρερ στην Premier League.

Οι φίλοι της Λίβερπουλ άρχισαν να αποθεώνουν την κόρη του Αιγύπτιου που έπαιζε με μια μπάλα, όμως όταν την πλησίασε ο πατέρας της για να παίξει μαζί της, τον... αποδοκίμασαν, επειδή της το... χάλασε!

Ύστερα, βέβαια, αποχώρησε από το γήπεδο μέσα σε επευφημίες από τους Κόκκινους φιλάθλους.

Δείτε το βίντεο:

I think you’ll love this video from the Anfield gantry. Mo Salah’s daughter stole the show. That moment when she realises that the entire crowd are cheering her! Then Daddy gets booed whilst holding his Golden Boot. Brilliant. #MoSalah #LFC pic.twitter.com/QhUkRqYhL5