Πρώην ΑΕΚτζής πήρε στο... κυνήγι αντίπαλο που του έβαλε πέναλτι αλά Πανένκα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Cuando no te gusta que te conviertan un penal a lo "Panenka". El hecho ocurrió en la última fecha del torneo venezolano donde el Portuguesa venció 1 gol por 0 al Monagas. El ex arquero vinotinto Alain Baroja no pudo controlar su molestia ante el lanzamiento del rival. ⚽️

