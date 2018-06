Αδιανόητο - Δεν έχετε ξαναδεί πλάγιο σαν αυτό που... πήγε να εκτελέσει άσος του Ιράν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μπορεί να μην στέφθηκε από επιτυχία η προσπάθεια του Μιλάντ Μοχαμαντί να εκτελέσει πλάγιο με ιδιαίτερο τρόπο κόντρα στην Ισπανία, αλλά... βάζουμε ότι αποκλείεται να έχετε ξαναδεί κάτι παρόμοιο, ειδικά σε Μουντιάλ!

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε:

And just when this game can't get any shitter...... #dickhead #IRNESP #WorldCup pic.twitter.com/SjtcqSpTu1