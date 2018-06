Ο Ρίντιγκερ πήρε την μπάλα για να μην κάνουν σέντρα οι Σουηδοί

Η Γερμανία πήρε την νίκη απέναντι στην Σουηδία στις καθυστερήσεις με 2-1 χάρη σε εκτέλεση φάουλ του Τόνι Κρόος, διατηρώντας ζωντανά τα «πάντσερ» στην μάχη της πρόκρισης. Ωστόσο αυτό το οποίο έκλεψε την παράσταση μετά το εν λόγω γκολ δεν ήταν τόσο οι πανηγυρισμοί των Γερμανών, οσο η κίνηση του Αντόνιο Ρίντιγκερ να πάρει την μπάλα από τα δίχτυα του Όλσεν προκειμένου να μην κάνουν σέντρα οι Σουδηοί. Δείτε την εν λόγω στιγμή στο βίντεο που ακολουθεί:

Kudos to @ToniRuediger for making sure #SWE would not have a quick kick-off while being in complete extasy! #GER pic.twitter.com/n2FPC6brp4