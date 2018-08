«Παρέμβαση» Μήτρογλου για τα μεταγραφικά σενάρια: «Συνήθως δεν μιλάω, αλλά…» (ΦΩΤΟ)

Τέλος στα μεταγραφικά σενάρια που τον ήθελαν να μετακομίζει από την Μαρσέιγ στη Μπεσίκτας έβαλε ο Κώστας Μήτρογλου.



Με ανάρτησή του στο twitter ο Κώστας Μήτρογλου, ξεκαθάρισε πως θα μείνει στην Γαλλία και την Μαρσέιγ.

Συγκεκριμένα σχολίασε: «Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και τα ευγενικά σας μηνύματα. Κανονικά δεν ασχολούμαι με τα σενάρια και της φήμες. Το μόνο που έχω στο μυαλό είναι τώρα, να κερδίσω πράγματα στη Μαρσέιγ και να έχω καλύτερη σεζόν από την προηγούμενη. Πάμε Μαρσέιγ!».

Thank you all for your interest and kind messages! I normally dont bother commenting on unsubstantiated rumors and scenarios. The only thing in my mind right now is winning at Nimes and having a better season this year than the last one! Forza #OM! pic.twitter.com/qAvg3gDNAP