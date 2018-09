Η στιγμή που ο Γκουαρντιόλα... παρηγορεί την κόρη του

O τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι παρακολούθησε μαζί με την οικογένειά του το παιχνίδι από την εξέδρα ελέω της τιμωρίας του και η κόρη του δεν μπορούσε να κρύψει την στεναχώρια της για την ήττα από την Λιόν στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ.

Με το σφύριγμα της λήξης η μικρή Γκουαρντιόλα ξέσπασε σε κλάματα και ο πατέρας της έσπευσε να την ηρεμήσει.

A beautiful moment amidst the disappointment of defeat.



Football passion runs deep in the Guardiola household.



Pep's daughter was inconsolable after #ManchesterCity's loss to #Lyon. Before addressing his team, fatherly duties called for the Spaniard.#OptusSport #MCIOL pic.twitter.com/0HJexL3mdO