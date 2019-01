«Σφαλιάρα» στο Κύπελλο για Μπαρτσελόνα - Ξεφτιλίστηκαν Μπουσκέτς και Σίλεσεν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Λεβάντε - Μπαρτσελόνα: Δύσκολο θα είναι το έργο της Μπαρτσελόνα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, καθώς η ομάδα του Ερνέστο Βελβέρδε έπεσε θύμα έκπληξης και ηττήθηκε με 2-1 από τη Λεβάντε.

Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν τη Μπαρτσελόνα και προηγήθηκαν με 2-0 χάρη σε γκολ του Καμπάτσο στο 4' και Μαγιοράλ στο 18', με τους Μπλαουγκράνα να μειώνουν στο τελικό 2-1 με πέναλτι του Κοουτίνιο στο 85'.

Η φάση της αναμέτρησης ήταν μια ενέργεια που δεν... τιμά τους παίκτες της Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 2-0 εις βάρος τους, ο Σέρχιο Μπουσκέτς και ο Γιάσπερ Σίλεσεν έκαναν διπλή «βουτιά» για να κερδίσουν την αποβολή του Τσέρμα, σα να ήταν... συγχρονισμένοι!

Busquets and Cillessen with a synchronized dive against Levante. pic.twitter.com/Mpus0RWfim