Απίθανο «γλέντι» Νέβιλ σε Κάραχερ για τα αυτογκόλ του στην Γιουνάιτεντ! (ΦΩΤΟ)

Με έναν απίθανο τρόπο ευχήθηκε στον Τζέιμι Κάραχερ για τα γενέθλιά του ο Γκάρι Νέβιλ. Ο "αιώνιος" αντίπαλος του Κάραχερ στους αγωνιστικούς χώρους έκανε ένα tweet με το οποίο "πίκαρε" τον πάλαι ποτέ αμυντικό της Λίβερπουλ για τα αυτογκόλ του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Ήταν ένας από τους καλύτερους. Δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς τα δικά σου αυτογκόλ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!», έγραψε ο Γκάρι Νέβιλ για τον Κάραχερ.

He was one of the best . We couldn’t do without his own goals at United ! https://t.co/ZVn3yxB7mN