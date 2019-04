Μ’ αυτόν θα σηκώσει το Κύπελλο ο ΠΑΟΚ - Τα σάρωσε όλα ο παιχταράς - Ασύλληπτα νούμερα!

423 views 0 shares

ΠΑΟΚ: Ο Λέο Μάτος αναδείχθηκε από το κοινό του Δικεφάλου ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης για το πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Βραζιλιάνος ήταν ο σκόρερ και των δυο τερμάτων της ομάδας του και μάγεψε το κοινό του ΠΑΟΚ, που τον ανέδειξε στην κορυφή με ποσοστό σχεδόν 80%.

Αναλυτικά η δημοσίευσε της ΠΑΕ:

«Ο Λέο Μάτος αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

O ΠΑΟΚ έκανε το σημαντικό βήμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα, ένα καθαρό σκορ πρόκρισης που δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου .

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Λέο Μάτος . Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ έκανε ένα απίστευτο παιχνίδι. Δεν είχε πρόβλημα στα αμυντικά του καθήκοντα ενώ στο αντίπαλο μισό του γηπέδου ήταν ο κλασσικός Μάτος που έχουμε συνηθίσει.

Ο El Loco σκόραρε και τα δύο γκολ του Δικεφάλου. Αρχικά εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά-πάσα του Ζαμπά και εκτέλεσε για το 1-0, ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ και έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Η ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης είχε τυπικό χαρακτήρα. Ο Μάτος διέλυσε τον ανταγωνισμό όπως ήταν αναμενόμενο και με ποσοστό σχεδόν 80% κατέκτησε το βραβείο, με τον Γιόσιπ Μίσιτς να είναι ο μοναδικός συμπαίκτης του που έπιασε διψήφιο ποσοστό.

Ο Κροάτης πήρε φανέλα βασικού και έκανε μία μεστή και γεμάτη εμφάνιση.»