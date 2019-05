Τρελή μπηχτή Μουρίνιο για Βαλβέρδε και Μπαρτσελόνα - Θα "κουφαθούν" οι Ισπανοί! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την βαριά ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Λίβερπουλ, που οδήγησε και στον αποκλεισμό των Μπλαουγκράνα από τον τελικό του Champions League.

Ο Πορτογάλος βρέθηκε στο στούνιο του beIN Sports αναφέρθηκε στο τέταρτο γκολ που δέχτηκαν οι Μπλαουγκράνα λέγοντας:

"Αυτό το τέταρτο γκολ, αν το δεις σε ένα ματς της Κ14 και της Κ15 θα πεις ότι τα παιδιά δεν έχουν καθόλου φιλοσοφία για να παίξουν ποδόσφαιρο. Δείχνει την κατάσταση του μυαλού όταν δέχεσαι ένα τέτοιο γκολ πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσεις. Θα ήθελα να δω τον Βαλβέρδε πως θα το εξηγούσε".

"That 4th goal, if you see that in an Under 14 or Under 15 match you would say the kids have no mentality to play football. To concede that goal really shows you a state of mind!"



"How to justify that is very difficult. I'd like to see Valverde explain that."



