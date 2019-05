Γι’αυτό εκνευρίστηκε ο Σάρι – Τί συνέβη και τα έκανε άνω κάτω πριν τον τελικό; (ΒΙΝΤΕΟ)

Εκνευρισμένος απόχώρησε ο Μαουρίτσιο Σάρι μετά τις δυνατές μονομαχίες που είχαν στο οικογενειακό διπλό οι Νταβίντ Λουίζ και Γκονζάλο Ιγουαΐν. Ο Ιταλός κλωτσούσε το καπέλο του, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες όμως η αγωνιστική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών στην προπόνηση δεν ήταν μόνο αυτή που έφερε εκτός εαυτού τον Ιταλό τεχνικό.

Ο Σάρι τα έκανε άνω κάτω διότι συνειδητοποίησε, ότι όλοι θα έβλεπαν τα πλάνα του. Πως ο προπονητής της Τσέλσι ενημερώθηκε από βοηθό του πως οι κάμερες από τα τηλεοπτικά συνεργεία θα παρέμεναν ανοιχτές για μια ώρα κι όχι για τα πρώτα 10-15 λεπτά της προπόνησης. Έτσι αποχώρησε χωρίς να δώσει καμία επιπλέον οδηγία.

