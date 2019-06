Το who is who της «μεταγραφής» που ήθελαν οι ΑΕΚτζήδες!

614 views 0 shares

Η εκλογή του Γιάννη Βούρου στον δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού τους οπαδούς της ΑΕΚ. Και αυτό γιατί η ομάδα δέχτηκε πόλεμο από την προηγούμενη διοίκηση για την Αγιά Σοφιά με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Οπότε η αλλαγή ηγεσίας στην προσφυγική περιοχή ήταν σαν μία μεταγραφή για την Ένωση, καθώς με την παρουσία του νέο δημάρχου θα ξεκλειδώσουν άμεσα κάποια έργα, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, τα οποία είχαν κολλήσει επί δημαρχίας Βασιλόπουλου.

Ποιος είναι ο Γιάννης Βούρος; Διαβάστε το who is who του νέου τοπικού άρχοντα, όπως το παρουσίασε το fx-news.gr:

Ο Γιάννης Βούρος γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1955 και μεγάλωσε στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας, με καταγωγή από τη Χίο και την Καβάλα.

Έκανε τα πρώτα του σχολικά βήματα στη Σχολή Χατζήβεη στη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ συνέχισε τον κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων.

Ο Γιάννης Βούρος μαθητής στην σχολή Χατζήβεη

Κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, υπήρξε αθλητής του στίβου και ποδοσφαιριστής στα τμήματα της ΑΕΚ ενώ κατά τα εφηβικά και φοιτητικά του χρόνια, δραστηριοποιήθηκε στο παράνομο μαθητικό και φοιτητικό κίνημα.

Σπούδασε και αρίστευσε στην Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ του τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Πτυχιούχος Δημοσιογραφίας – Δημοσιολογίας. Πτυχιούχος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Θεατρολόγος. Μεταφραστής σύγχρονων θεατρικών έργων και έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Σκηνοθέτης.

Παραγωγός θεατρικών και τηλεοπτικών παραγωγών. Αρθρογράφος κειμένων επικαιρότητας σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες.

Επαγγελματική διαδρομή

Υπήρξε πολιτικός συντάκτης στις εφημερίδες Αθηναϊκή και Ημερησία. Αργότερα παρουσίασε την ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή «Κάθε μέρα» στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΙΡΤ). Το 1977 υπήρξε συνιδρυτής του Θεάτρου της Άνοιξης μαζί με άλλους συντελεστές ηθοποιούς.

Έχει συμμετάσχει και σκηνοθετήσει εκατοντάδες θεατρικές παραστάσεις και έχει πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές και σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Σκηνοθέτησε επίσης θεατρικές παραστάσεις σε περιφερειακά θέατρα (ΔΗΠΕΘΕ), κρατικές σκηνές, παραστάσεις του παίχθηκαν σε μεγάλα θέατρα του εξωτερικού και στο Φεστιβάλ Αθηνών.

Έχει μεταφράσει θεατρικά έργα από τα αγγλικά και από τα γαλλικά. Έχει διατελέσει μέλος, αντιπρόεδρος και εντέλει πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών από το 1992 έως το 1997.

Από τον Μάιο του 2013 έως τον Αύγουστο του 2015 διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αντικαθιστώντας τον Σωτήρη Χατζάκη.

Πολιτική

Διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) από το Μάρτιο του 2008 και υπεύθυνος για θέματα θεάτρου και κινηματογράφου στον τομέα πολιτισμού. Στις βουλευτικές εκλογές του 2009, εκλέχθηκε στην Β’ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών με τον συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ.

Στην Βουλή των Ελλήνων εξελέγη Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων ενώ συμμετείχε σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.