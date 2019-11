Απίθανο σκηνικό στη Γιουβέντους - Η τρομερή ατάκα του Ρονάλντο σε συμπαίκτη του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ματάις Ντε Λίχτ ήταν εκείνος που χάρισε τη νίκη στην Γιουβέντους απέναντι στην Τορίνο, για την 11η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Ολλανδός άσος ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με το τέρμα που έκρυψε και δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να του λέει να ηρεμήσει.

De Ligt was reborn in Torino on 2/11/19. Matthijs has arrived. pic.twitter.com/UxEsDUntvv