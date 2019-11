Τί το ήθελε; - Τερματοφύλακας εκτέλεσε πέναλτι κι έσπασε τα φώτα του γηπέδου! (ΒΙΝΤΕΟ)

Έχετε δει ποτέ σας ποδοσφαιριστή να εκτελεί πέναλτι τόσο άσχημα που να διαλύει τα φώτα στις εξέδρες του γηπέδου; Μάλλον όχι.

Κι όμως, αυτό ακριβώς κατάφερε να κάνει ο τερματοφύλακας της Νανίτον, ομάδα της 7ης κατηγορίας της Αγγλίας.

Ο φιλόδοξος γκολκίπερ απέδειξε ότι δεν το... έχει με τις εκτελέσεις πέναλτι, αφού σούταρε την μπάλα τόσο δυνατά που όχι μόνο έφυγε ψηλά άουτ, αλλά πέτυχε έναν από τους προβολείς του γηπέδου, ο οποίος παραλίγο να πέσει στα κεφάλια των θεατών!

Δείτε το βίντεο:

Nuneaton Borough goalkeeper taking a penalty at 0-0, misses and breaks a light. Only in Non-League. pic.twitter.com/IAMZ3FL9zI