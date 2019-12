Έπεσε... βαριά η πεντάρα - Τέλος από την Έβερτον ο Μάρκο Σίλβα! (ΦΩΤΟ)

Η χθεσινή ήττα με 5-2 από τη Λίβερπουλ αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Μάρκο Σίλβα στον πάγκο της Έβερτον. καθώς ο Πορτογάλος προπονητής αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού πλήρωσε το... μάρματο για τις κάκιστες εμφανίσεις της Έβερτον, που έχουν φέρει την ομάδα στη ζώνη του υποβιβασμού.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Έβερτον, οι δρόμοι της με τον Σίλβα χώρισαν και ο Ντάνκαν Φέργκιουσον θα τον αντικαταστήσει προσωρινά.

Σύμφωνα με όσα γράφουν τα αγγλικά ΜΜΕ, ο Ντέιβιντ Μόγιες είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Μάρκο Σίλβα στα "Ζαχαρωτά".

| Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2