Σημαντικές εξελίξεις στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - "Ντου" από Κατάρ - Επίσημη πρόταση

Ο Χαμάντ Θάνι -θείος του Εμίρη που συνδέεται με τον ιδιοκτήτη της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ανάμεσα στα ιδιωτικά funds που θέλουν να αγοράσουν την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ!

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, ανάμεσά τους και η γαλλική εφημερίδα «L Equipe» ο Αλ Θάνι, ο οποίος είναι γνωστός στην Αγγλία και ειδικά στο Λονδίνο, όπου έχει το προσωνύμιο «ο άνθρωπος που αγόρασε την πόλη» λόγω των τεράστιων επενδύσεών του σε ακίνητα και σε πολλές ιδιωτικές εταιρείες, θέλει να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης των «Κόκκινων Διαβόλων».

Μάλιστα λίγο πριν το τέλος της περιόδου που μπορούσαν να γίνουν προσφορές υπήρξε επίσημη πρόταση από τον Σεΐχη Τζασίμ Μπιν Χαμάντ Μπιν Τζαμπέρ Αλ Θάνι, από το Κατάρ, η οποία θέλει να επενδύσει όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στο προπονητικό κέντρο, το Old Trafford, την ομάδα γυναικών και γενικότερα οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία και τη δομή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις λεπτομέρειες αλλά και το ποσό που κατέθεσαν θα γίνουν γνωστά όταν θεωρηθεί απαραίτητο.

Breaking | Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani's offer to buy Manchester United is worth €4.5bn & comes with 0% debt financing, according to @Tanziloic.